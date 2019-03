MOTORISTA É PRESO APÓS SER FLAGRADO DIRIGINDO EMBRIAGADO

04/03/19 - 06:03:16

O Serviço de Atendimento de Acidentes de Trânsito (SAAT), pelotão da CPTRAN, flagrou César Dias Santos, 46 anos, em situação de embriaguez no trânsito de Aracaju.

César se envolveu em um acidente de trânsito no Conjunto Augusto Franco e após fazer o teste do bafômetro, foi constatado 0.40 ml/ l de álcool no ar expelido (a partir de 0.33 mg/ l, ocorre o flagrante).

O infrator foi conduzido para delegacia para o procedimento legal.

Até o momento, durante o carnaval, 06 acidentes já foram registrados, com 09 pessoas lesionadas.

Fonte: CPTRAN