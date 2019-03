CHOVE MUITO EM POÇO REDONDO, MAS AINDA NÃO É O SUFICIENTE

05/03/19 - 07:43:59

Durante a tarde e inicio da noite desta segunda-feira (04), uma forte ventania e muita chuva atingiu vários municípios do interior do estado.

No município de Lagarto, a ventania terminou por destelhar algumas casas. Já em Poço Redondo, as chuvas também foram intensas, mas segundo moradores, “ontem choveu em quase todo município de Poço Redondo, acompanhado de uma ventania. A chuva foi molhadeira mas não foi o suficiente pra encher as barragens. Mesmo assim os Sertanejos, a vegetação e as Palmas agradecem a Deus”.

Informações e foto: Bebeto da Barra da Onça – Grupo de WhatsApp Sertão Online