ROMARIA NOSSO SENHOR DOS PASSOS ACONTECE DIAS 15, 16 E 17 MARÇO

05/03/19 - 07:12:56

Romaria de Nosso Senhor dos Passos em São Cristóvão acontece dias 15, 16 e 17 março

Nos dias 15, 16 e 17 de março a cidade de São Cristóvão irá receber milhares de fiéis sergipanos e de outras localidades do país para uma das maiores expressões religiosas do nordeste: A Romaria de Nosso Senhor dos Passos. Patrimônio Imaterial de Sergipe, a festa que ocorre há mais de 200 anos reunindo pessoas de todas as idades, que lotam o Centro Histórico em momentos de oração, pagamento de promessas e renovação de pedidos. Em 2018, a procissão reuniu cerca de 70 mil pessoas em todo o Centro Histórico, que assistiram o encontro simbólico de Jesus Cristo com sua mãe, Maria.

De acordo com o frei Sérgio Anselmo, os fieis esperam durante todo o ano para celebrar a festa na Cidade Mãe. “Existe uma relação íntima das pessoas com a Romaria de Nosso Senhor dos Passos de São Cristóvão. Mesmo existindo a imagem em outras localidades do estado, a relação devocional dos romeiros aqui na cidade é muito forte”, destaca.

Origem da Romaria

A Romaria de Nosso Senhor dos Passos começou depois do resgate de Senhor dos Passos do Rio Paramopama. Relatos dos séculos de XIX, escritos pelo memorialista Serafim Santiago, contam que um pescador encontrou um caixote de madeira com a descrição: ‘À cidade de Sergipe Del Rey’. O caixote teria naufragado junto a embarcação que o conduzia.

Na Igreja do Carmo Menor fica a imagem original de Senhor dos Passos, que divide o altar com Nossa Senhora da Conceição. A imagem só deixa a igreja durante a Quaresma para participar da Romaria.

Vale ressaltar que na lateral direita do altar fica o “Museu do Ex-Voto” – que traz os agradecimentos pelas promessas alcançadas em forma de objetos como fotografias, roupas e milhares de peças que retratam alguma parte do corpo do fiel que teve a cura através da oração.

PROGRAMAÇÃO DA ROMARIA SENHOR DOS PASSOS

Sexta-feira – 15/03

Caminhada do Senhor dos Passos, saindo às 22h da Igreja São Judas Tadeu, Bairro América (Aracaju), com destino a Igreja Senhor dos Passos (São Cristóvão).

Sábado- 16/03

Missas

16h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

17h – Igreja do Carmo Maior

17h – Igreja Matriz (acolhida aos Romeiros)

19h – Campal na Praça do Carmo, logo após Procissão de Penitência.

Domingo – 17/03

Durante todo o dia Confissões no Convento do Carmo

Missas

06h – Igreja Matriz

07h – Igreja do Carmo Maior

07h30min – Igreja Matriz

08h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

08h30min – Igreja Matriz / Igreja do Carmo Maior

09h – Capela São João Batista (Prox. à imagem do Sr. dos Passos do Alto da favela)

09h – Igreja do Orfanato /Alto do Cristo

09h30min – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

10h – Igreja Matriz (missa Solene) /Igreja do Carmo Maior

10h30min – Igreja do Amparo

11h30min – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

12h – Igreja Matriz /Igreja do Carmo

14h – Igreja Matriz

Procissão do Encontro

16h – Saída da imagem de Senhor dos Passos da igreja Matriz, e da imagem de Nossa Senhora das Dores da Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor). As imagens seguem em procissão para a Praça São Francisco, onde acontecerá o Sermão do Encontro. Logo em seguida a procissão seguirá pelas ruas: Ivo do Prado; Praça da Matriz; Tobias Barreto; João Bebe Água; Professor Leão Magno; Messias Prado; Praça Senhor dos Passos.

Ao término da procissão, Missa Campal na Praça do Carmo.

Pontos para visitação: Cristo Redentor e imagem de Senhor dos Passos no Alto da Bela Vista (Alto da Favela)

Ponto de apoio: Casa do Romeiro – Salão Sagrada Família (Frades Carmelitas)

Serviço de som e informação: Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact) e Praça da Matriz.

Outras ações relacionadas com a Romaria de Senhor dos Passos: Ofícios em preparação para a romaria às 18h30min

22/02 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

01/03 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

08/03 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

15/03 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

22/03 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

29/03 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

05/04 – Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor)

Fonte: Ascom Pref de São Cristóvão