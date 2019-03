Belivaldo quer expor a grave crise do Estado no Palácio ou na Assembleia

06/03/19 - 23:18:44

O governador Belivaldo Chagas (PSD) conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, na sexta-feira (01), antes do carnaval e lhe pediu que indicasse o melhor local para relatar a situação financeira do Estado e oferecer soluções para aprovação da Assembleia, que acontecerá dia 20 deste mês.

Pode ser no Palácio dos Despachos, em plenário da Assembleia Legislativa ou em qualquer outro local, desde que tivesse a presença de todos os parlamentares, assim como de representantes de outros poderes e de entidades de classe. Belivaldo diz que não tem preferência de local para expor as dificuldades de Sergipe, par que chegue ao conhecimento da população sem subterfúgios.

Belivaldo Chagas vai disse as razões das contas do Estado ter chegar ao ponto de dificuldade para gerar uma crise profunda e quais as soluções que a sua equipe técnica oferece para sanar o problema, que será de forma lenta, mas gradual, desde que conte com a compreensão e colaboração de todos.

Sem expor qualquer tipo de autoritarismo, Belivaldo Chagas pediu que, quem tiver ideias melhores que as oferecidas pela equipe de Governo, serão analisadas para integrar o projeto de recuperação: “o objetivo maior é que a sociedade tenha participação efetiva na solução da crise, desde que seja para melhorar a situação de todos que desejam o melhor para o Estado.