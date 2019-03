Bloco da Prevenção desfila no Carnaval levando mensagem de prevenção

06/03/19 - 13:22:33

Foi um sucesso o desfile do Bloco da Prevenção, organizado pelo Núcleo IST/Aids, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que desfilou pelas ruas do bairro Cirurgia, em Aracaju, na última segunda-feira de Carnaval, dia 4, durante a realização do tradicional Rasgadinho. O bloco, que completou 27 anos de existência, levou uma mensagem de prevenção e solidariedade para a avenida.

Segundo o idealizador do Bloco da Prevenção, o médico Almir Santana, ele foi criado com o objetivo de divulgar a prevenção à Aids e a solidariedade aos portadores da doença. Foi o primeiro bloco com este objetivo no país. A ideia de Sergipe se espalhou pelo Brasil e hoje várias capitais também realizam o bloco com nomes diversos, como bloco da camisinha, bloco da saúde e bloco do prazer. Vários municípios de Sergipe também fazem ações semelhantes.

Este ano, o bloco foi puxado pela Banda Estação da Luz e teve como destaque o novo Camisildo, veículo que foi adaptado com uma camisinha gigante no teto e, no seu interior, a exibição de cartazes informativos sobre as IST.

Segundo Almir Santana, as pessoas aprovaram o novo Camisildo. “Ele agora é mais funcional no aspecto educativo e não apenas um veículo em forma de camisinha. Foram disponibilizados 10.000 preservativos e gel lubrificante, bem como porta-camisinha, que teve uma grande procura”, disse.

O bloco contou com voluntarios da Casa de Apoio bom Samaritano. O aspecto solidário do bloco foi a arrecadação de latas de leite em pó trocadas por abadás e doadas à própria casa de apoio e às pessoas vivendo com HIV/Aids que vivem em situação de pobreza.

