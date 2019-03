BPRv registra cinco acidentes durante o Carnaval; duas pessoas morrem

06/03/19 - 07:04:41

O carnaval em 2019 na capital e na grande Aracaju não teve mortes no trânsito.

Dez acidentes foram registrados pelo SAAT (Serviço de Atendimento de Acidentes de Trânsito) da CPTRAN, com 14 ( catorze) pessoas lesionadas. Ano passado foram 21 acidentes com duas vitimas fatais.

O acidente mais grave ocorreu no sábado, dia 02.02, onde por volta das 21 horas, um condutor de um motocicleta atropelou 03 pessoas que estavam em uma calçada no conjunto João Alves, onde as 3 vitimas e o condutor da moto foram levados ao HUSE pelo SAMU.

Nas operações de trânsito, 01 veiculo roubado foi recuperado e após procedimento, foi devolvido ao proprietário.

Três pessoas foram flagradas conduzindo seus veículos com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica, onde após fazer o bafómetro, ultrapassaram o limite legislativo de 0.33 mg/ l de alcool no sangue e foram conduzidos a delegacia para responderem pelo crime de embriaguez ao volante.

“Carnaval é sempre preocupante no quesito trânsito, pois sabemos que os costumes se exaltam neste período, mas com certeza é gratificante terminar a operação sem mortes registradas na capital”, afirma o Capitão Silveira, Comandante da CPTRAN.

A CPTRAN continua a disposição durante 24 horas e sete horas por dia, através do telefone 190.

Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio ocorrido na BR-101, próximo ao município de Itaporanga d’Ajuda.

No acidente, a mulher identificada como Maria do Carmo da Rocha, 52 anos, foi socorrida por uma equipe do Samu mas não resistiu e morreu.

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) também realizou a Operação Carnaval 2019 e que irá encerrar ao meio dia desta quarta-feira (06).

Durante o carnaval, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual registrou cinco acidentes, sendo um com vitima fatal, quando na Praia do Saco, na SE 100, aconteceu um abalroamento que deixou duas pessoas presas às ferragens e uma pessoa morta.

Com informações do radialista Alex Carvalho, no programa Comando Geral

Foto BPRv