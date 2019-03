CARNAVAL: BPRP PRENDE 6 PESSOAS, RECUPERA 1 CARRO E 2 ARMAS

Durante o período carnavalesco, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, desenvolveu ações de radiopatrulhamento e atuou em eventos festivos no município da Barra dos Coqueiros, bem como deu apoiou operacional nas festas realizadas na Capital sergipana.

No período compreendido de 2 a 5 de Março, o Batalhão de Radiopatrulha empregou todos os militares à disposição da unidade e efetuou 1533 abordagens, que resultaram na apreensão de duas armas de fogo, na localização de um carro roubado, na apreensão de drogas, no atendimento de uma ocorrência de Maria da Penha e de outra de roubo, findando com a prisão de 6 pessoas ao total.

A primeira das ocorrências foi atendida no Povoado Cabrita, no município de São Cristóvão, quando os policiais do BPRp foram acionados, via CIOSP, para averiguar uma denúncia de Maria da Penha, que se confirmou, quando os militares visualizaram a vítima machucada e com parte da roupa rasgada.

No momento da chegada dos policiais, o agressor, identificado como Marcos Sérgio dos Santos, resistiu a aproximação dos militares que precisaram fazer o uso necessário da força para conduzi-lo até a Delegacia.

A segunda ocorrência foi apresentada na Delegacia Plantonista Norte, após os radiopatrulheiros localizarem, num matagal, no Fernando Color, no Complexo Taiçoca, um Prisma de cor branco, de um taxista, e placa policial QME-1054.

A terceira ocorrência foi registrada no Bairro Santa Maria, onde após o recebimento de uma denúncia anônima que versava sobre tráfico de drogas, dois indivíduos, um dele já com passagens pelo sistema prisional e identificado como Elenilson Rosa Pinto, que tem passagens por violação da lei de antitóxicos, o outro suspeito foi identificado como Marcos Rosa Pinto.

Foi encontrado com os suspeitos, aproximadamente, meio quilo de maconha, 1 um revólver calibre .38 e outro calibre .32, bem como duas trouxinhas de cocaína.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul.

Harrison da Silva Menezes, 26 anos, foi preso pelo ilícito de roubo, que fora praticado em Siriri com o uso de arma de fogo, onde tomou de assalto uma caminhonete.

O suspeito foi identificado pela vítima através de uma rede social e repassou todas as informações para a polícia que o localizou no Rosa Elze em São Cristóvão e o conduziu á Deplan Sul.

Ainda foram presos Juan Pablo Santos Silva e Allan Rocha Santos na Coroa do Meio pelo porte de drogas do tipo maconha e perturbação do sossego.

Colaboração SD Oliveira Filho