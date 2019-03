Deputado propõe expansão da exploração dos serviços do gás

06/03/19 - 08:54:25

O deputado Estadual, Dilson de Agripino, do PPS, propôs ao governador de Sergipe a expansão da exploração dos serviços do gás, bem como a diminuição do seu preço. A Indicação do parlamentar, de nº 43/2019 foi apresentada na Casa Legislativa e lida durante sessão plenária.

De acordo com o texto da indicação, apesar de o Estado ter a SERGÁS que já atua nessa área, “é necessário ser estudada formas de expansão dos serviços para algumas cidades do interior”.

Indicação aborda que há a necessidade ainda da redução de preços: “há uma luta junto a bancada federal e governo federal para que possa ser acelerada às obras dos poços de óleo e de gás da Petrobras, intitulados: Cumbe, Muriu e Farfan, localizadas no litoral de Sergipe. É uma iniciativa prioritária, como também é a da analise a viabilização imediata de procedimento administrativo governamental para redução do alíquota do ICMS e GNV, possibilitando a consequência imediata de preço mais justo para os consumidores de gás de Sergipe”, consta texto da Indicação ao governador, Belivaldo Chagas.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Site Sergás