JOVEM É ESFAQUEADO E MORRE AO TENTAR APARTAR UMA BRIGA

06/03/19 - 14:16:20

O jovem Bruno dos Santos, 22 anos, morreu na noite desta terça-feira (05), após ser golpeado com faca ao tentar apartar uma briga no município de Itabaianinha.

As informações são que dois jovens brigavam em uma via pública quando Bruno tentou apaziguar. Ele acabou sendo ferido e mesmo assim, correu em busca de ajuda, chegando a ser socorrido por policiais militares e bombeiros, mas devido a gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu.

Quem tiver informações sobre o ocorrido, pode passar de forma anônima através do Disque Denúncia 181.