MORRE O EX-VEREADOR DE ITABAIANA, “WILSON DO TÁXI”, AOS 68 ANOS

06/03/19 - 10:13:06

Luciano Bispo lamenta a morte de Wilson José dos Santos, o “Wilson do Táxi”

Morreu na manhã desta quarta-feira (06), vitima de problemas cardíacos, aos 68 anos, o ex-vereador por Itabaiana, Wilson José dos Santos, conhecido como Wilson do Táxi.

O velório será no velatório Peixoto, e o sepultamento acontecerá nesta quinta-feira (07), às 09:00 h, no cemitério do povoado Terra Dura.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo de Lima (MDB), usou as redes sociais para lamentar o falecimento de seu amigo Wilson José dos Santos, o “Wilson do Táxi” como era conhecido.

Veja o que Luciano escreveu em sua página no Facebook:

“É com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do amigo, correligionário e colega de MDB, Wilson José dos Santos “Wilson do Táxi”. Longevo militante do Progresso com Liberdade, Wilson foi vereador do município de Itabaiana, fundador e presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo – COAGRESTE. Em 2016, foi candidato a vereador em itabaiana, fazendo parte da chapa encabeçada por Roberto Bispo. Neste momento de dor, peço a Deus que conforte o coração dos familiares e que acolha o espírito do querido Wilson, na eternidade. Vai com Deus, amigo!”.