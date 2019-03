Museu da Gente Sergipana recebe nova temporada de espetáculos no sábado, 09

06/03/19 - 12:46:53

A próxima temporada terá início no dia 9 de março, às 16h, com o espetáculo “Fabular” da Companhia Trem Bão de Teatro e Música

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, abre mais uma temporada do projeto Teatro no Museu, trazendo dessa vez o espetáculo ‘Fabular’, da Companhia Trem Bão de Teatro e Música. A temporada acontecerá todos os sábados de 9 de março a 13 de abril, e terá sua última apresentação no dia 27.

A Cia. Trem Bão de Teatro e Música preparou um espetáculo leve e divertido que em 50 minutos passeia por temas essenciais para o universo infantil como a amizade, gratidão, generosidade, honestidade, companheirismo, e respeito às diferenças. Na encenação das histórias, dois atores mambembes revezam-se interpretando os variados personagens, que são caracterizados por figurinos complementares e estilizados, fazendo com que animais ganhem sentimentos e aspectos humanos, como originalmente eram os propósitos das fábulas.

O Teatro no Museu mantém, desde a sua criação, o objetivo de abrir espaço para projetos de artes cênicas direcionados ao público infanto-juvenil, e também de fomentar a produção artística local e a formação de plateia. Já há três anos transformando o átrio do museu em palco, este ano o projeto conta com a parceria das Companhias Mamulengo de Cheiroso; Trem Bão de Teatro e Música; A Tua Lona; Então Cia. de Arte; Cia. das Artes Tetê Nahas, além de Luca Piñeyro.

As apresentações acontecem a partir das 16h e os ingressos são adquiridos no museu antes de cada apresentação no valor de R$30,00 inteira e R$ 15 meia, sendo que adulto acompanhado de uma criança paga meia. Mais informações através do telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EDIÇÃO 2019

2ª Temporada (09/03 a 13/04 e 27/04)

Espetáculo: Fabular

Companhia: Trem Bão de Teatro e Música

3ª Temporada (04/05 a 15/06)

Espetáculo: Vai dar cacho na cabeça do bebê, mainha?

Companhia: A Tua Lona

4ª Temporada (22/06 a 03/08)

Espetáculo: Rumpelstiltskim

Companhia: Luca Piñeyro

5ª Temporada (10/08 a 31/08 – 14/09 a 28/09)

Espetáculo: Minha Terra tem Laranjeira

Companhia: Então Companhia de Arte

6ª Temporada (05/10 a 26/10 – 09/11 a 30/11)

Espetáculo: Um Sonho de Natal

Companhia: Cia. das Artes Tetê Nahas

Por Tarcila Olanda