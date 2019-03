Acesso ao prédio de urgência do Ipesaúde será modificado temporariamente

07/03/19 - 10:23:25

O Ipesaúde informa que das 19h desta sexta-feira, 8 de março, até às 7h do sábado, 9, o acesso ao prédio do serviço de urgência, em Aracaju, deverá ser pela rua Dom Bosco. A mudança será em decorrência de manutenção na unidade, que também funcionará com capacidade reduzida. Após esse período, o acesso voltará a ser pela Av. Desembargador Maynard.

