Cinco municípios têm abastecimento limitado nesta quinta-feira

Serviços de manutenção corretiva limitam, nesta quinta-feira (07), o abastecimento de água em cinco municípios do estado. Segundo a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), os locais afetados são Neópolis, Siriri, o povoado Ribeira, em Itabaiana, o povoado Touro, em Pirambu, e, também, o município de Riachuelo. Contudo, nesta última localidade o abastecimento está comprometido em razão da turbidez da água decorrente da chuva na região.

De acordo com a Companhia, as equipes estão trabalhando para resolver o mais breve possível e a conclusão do serviço está prevista para o final do dia, sendo o abastecimento restabelecido gradativamente após a manutenção. Se os serviços forem concluídos antes do previsto, o abastecimento será retomado sem qualquer outro aviso.

Por conta disso, a Deso recomenda que nessas regiões a utilização da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais seja econômica, evitando-se desperdícios.