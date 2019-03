DEFESA DE VALMIR FARÁ NOVA TENTATIVA PARA RELAXAR PRISÃO

07/03/19 - 07:31:00

A defesa do prefeito licenciado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), preso desde o último dia 22 de fevereiro, irá ingressar junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe, com um pedido de revisão da decisão que determinou a prisão preventiva do prefeito.

No último dia 07, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Valmir Monteiro.

A defesa de Valmir que é feita pelo advogado Evânio Moura, deverá agora entrar com um agravo regimental, pedindo a revisão da decisão proferida pelo desembargador Diógenes Barreto. O pedido da defesa do prefeito deverá ser feita nesta quinta-feira (07).