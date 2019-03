DEPUTADOS TERÃO NOVA REUNIÃO NO MPE/SE SOBRE MATADOUROS

07/03/19 - 12:50:34

Deputados que integram a Comissão Suprapartidária formada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), com a finalidade de buscar soluções para o fechamento de matadouros em vários municípios sergipanos, se reúnem no fi nal da manhã desta quinta-feira, 7 com a promotora Cláudia Calmon, na sede do Ministério Público Estadual (MPE/SE).

“Vamos ter mais uma reunião sobre a questão dos matadouros públicos, a partir das 11h da manhã de hoje, com a promotora Cláudia Calmon e um representante do Ministério Público Federal em Sergipe, no sentido de dialogarem conosco sobre essa situação. Convido os colegas que integram a comissão, que se puderem, compareçam à reunião”, afirma o deputado Georgeo Passos (REDE).

A primeira Reunião aconteceu entre os deputados da comissão e o procurador-geral do Ministério Público Estadual, Eduardo D’Avila. Na ocasião, ele deixou claro aos deputados que para que a reabertura dos matadouros passa pela adequação das instalações e das normas de higiene.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões