Encontro de RH terá palestra de Coach Integral Sistêmico

07/03/19 - 15:19:32

O evento acontece em sala de aula, na UNINASSAU Aracaju

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju estará realizando, no próximo dia 20 de março, a palestra “O Poder da Ação”, com o coach Manoel Belchior. O evento está inserido no encontro de RH, que tem por objetivo reunir gestores de diversas empresas de Aracaju. A atividade acontece de forma simultânea em todas as unidades do Grupo Ser Educacional, visando estreitar o relacionamento entre a faculdade e cerca de 90 empresas parceiras no sentido de gerar vagas de estágios para os alunos.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, destaca que o encontro será uma grande oportunidade para a Instituição alargar o compromisso com as empresas, para que alunos sejam beneficiados com vagas no mercado de trabalho. “Para nós, é de grande importância criar novos relacionamentos que viabilizem a entrada de nossos alunos no mercado de trabalho”, assegurou Neiman.

A analista de carreiras da UNINASSAU Aracaju, Rayane Brito, responsável pelo Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira (NTEC), disse que o encontro de RH será realizado em sala de aula na faculdade e contará com a participação dos alunos da faculdade. “É muito importante que os gestores convidados e alunos estejam presentes a palestra, que trata do agir como a grande saída para as realizações no presente e futuro”, ressaltou.