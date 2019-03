Equipes da Emsurb garantem cidade limpa e organizada no período do Carnaval

07/03/19 - 05:39:50

Nos dias que antecederam o Carnaval, assim como durante e após a realização dos eventos, a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), colocou o seu bloco na rua para que aracajuanos e turistas pudessem desfrutar de uma cidade limpa e organizada. Ao todo, mais de 70 profissionais, coordenados pela Diretoria de Operações da empresa, trabalharam para atender as demandas durante a folia de Momo.

Nos quatro dias de festa do Rasgadinho, um dos eventos com maior concentração de foliões da capital, cerca de 50 mil pessoas por dia, duas equipes de agentes realizaram a limpeza durante e depois do percurso do bloco. O Rasgadinho 2019 ocorreu apenas neste formato.

Nesta quarta-feira, 6, ainda nas primeiras horas da manhã, uma equipe entrou em cena para fazer o repasse final com a coleta de resíduos referente ao último dia de desfile.

As equipes da Emsurb também fizeram bonito com o suporte na limpeza em outras localidades da zona Norte da cidade, onde os chamados bloquinhos aconteceram, a exemplo da rua Seroa da Mota, no bairro 18 do Forte, rua Maria Santos, no Bugio, rua Jânio Quadros, no Olaria e no loteamento Nova Liberdade.

Segundo informou o Diretor de Operações, Bruno Moraes, este ano foram recolhidas 7,06 toneladas de resíduos durante os dias do Rasgadinho e 3,75 nos demais bloquinhos de Carnaval, número inferior a quantidade coletada no ano passado, que foi de quase 37 toneladas. “Este ano, como a maioria dos eventos ocorreu em forma de cortejo, cumprimos o cronograma diário com mais celeridade. Tudo foi pensando e executado com o objetivo de dar conforto e tranquilidade para aracajuanos e turistas”, afirmou o diretor.

Mercados centrais e setoriais

O período do Carnaval também foi de muito trabalho para as equipes da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa) que atuam nos mercados centrais e setoriais da cidade. O Maria Virgínia Franco, antigo Albano Franco, reabriu nesta quarta-feira, 6, após receber um mutirão de serviços, iniciado no último domingo. Foram realizadas a limpeza de fossas e caixas de gordura, dedetização, desratização e lavagem de todo o prédio.

“Aproveitamos esses dias para deixar a casa em ordem e fazer pequenos reparos. Foram feitas a substituição de algumas tampas de fossas, correção das telas moedas danificadas, que ficam no piso superior do mercado, além da pintura do corrimão “, explicou o Diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo. Os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz, que também foram fechados para limpeza geral e a realização de serviços na rede elétrica, reabrem amanhã a partir das 6h, conforme acrescentou o diretor.

Assim como os mercados centrais, os setoriais também receberam ação de limpeza e voltaram a ter o seu funcionamento normal na manhã desta quarta-feira.

Foto Marcelle Cristine