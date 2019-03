Ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, recebe o Prêmio Qualidade Tribuna

07/03/19 - 05:29:12

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), foi um dos homenageados, essa semana, com IX Prêmio Qualidade Tribuna, reconhecendo sua atuação exitosa, como empresário e liderança política expressiva no município de Capela.

O prêmio prestigia as personalidades sergipanas que prestam relevantes serviços em defesa dos interesses da coletividade. A iniciativa da homenagem, que já é tradição no Estado, é do comunicador Eduardo Buda.

Ezequiel Leite teve passagem destacada como gestor do município de Capela, aplicando bem os recursos financeiros, promovendo ações sociais e culturais, tocando obras de infraestrutura e mantendo a regularidade no pagamento dos salários dos servidores e fornecedores.

“Para mim é uma satisfação ter meu nome lembrado nesta edição do Prêmio Qualidade Tribuna. Agradeço o reconhecimento do comunicador Eduardo Buda e dos demais e, mesmo sem mandato, tento intercalar minha vida empresarial, tentando minimizar o sofrimento do povo de Capela, que carece de mais gestão e menos politicagem”, agradeceu Ezequiel.

Foto Assessoria de Imprensa

Por Habacuque Villacorte