Mega-Sena paga quase R$ 80 milhões a uma única aposta de Gravataí (RS)

07/03/19 - 05:59:28

Uma aposta do Rio Grande do Sul levou sozinha o prêmio de R$ 78.938.208,62 do concurso 2.131 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (6) em Itupeva (SP).

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 06 – 18 – 20 – 28.

A quina teve 414 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 9.335,09. A quadra teve 16.733 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 329,94.