POLÍCIA MILITAR EMITE NOTA SOBRE SUPOSTA AGRESSÃO DE PM A PC

07/03/19 - 15:38:45

A Polícia Militar do Estado de Sergipe recebeu com preocupação a informação divulgada pela imprensa sobre uma suposta atitude arbitrária cometida por um sargento PM que trabalhava no policiamento de um evento carnavalesco contra um policial civil que estava de folga, na última segunda-feira, 4, no Bairro Olaria.

O comando da PM deixa claro que o meio legal para oferecer qualquer tipo de denúncia que envolva os seus integrantes é a Ouvidoria da Corporação. Dessa forma, não compactuará com as intimidações proferidas pelo policial civil num vídeo veiculado nas redes sociais, onde são feitas ameaças ao PM que estava no exercício legal da sua função, e já encaminhou o material à delegada-geral.

A Corporação reforça o bom relacionamento entre as duas instituições que certamente não será abalado por fatos isolados que não condizem com a natureza dos seus bravos integrantes, homens e mulheres que de forma corajosa e compromissada, arriscam suas vidas diuturnamente em defesa do povo sergipano.