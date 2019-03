Belivaldo afasta Ademário da Sefaz e interinamente assume Marcos Vinícios

08/03/19 - 19:42:39

O governador Belivaldo Chagas retornou, nesta sexta-feira (08) ao Twitter, para informar que o executivo Ademário Alves, que vinha respondendo pela Secretaria de Estado da Fazenda, foi deslocado para a Superintendência-executiva da Secretaria Geral de Governo, onde irá atuar no acompanhamento da aplicação financeira do planejamento estratégico, que está sendo elaborado pelo governo para os próximos quatro anos.

Ademario Alves cumpriu com dedicação e comprometimento a sua missão à frente da Sefaz ao encontrar soluções que ajudaram no cumprimento das aplicações financeiras constitucionais do governo no exercício de 2018.

No lugar de Ademário assume interinamente o gestor público Marcos Vinicius Nascimento, que atualmente ocupa o cargo de Superintendente Especial da Seecretaria da Fazenda (SEFAZ).