Capitão Samuel participa do lançamento da 1ª patrulha Maria da Penha, em Estância

08/03/19 - 11:42:04

Na manhã desta sexta-feira, 08, o deputado Capitão Samuel (PSC) esteve na cidade de Estância, ao lado dos representantes da Frente Parlamentar de Defesa das Mulheres, onde participou de uma ação que é resultado da parceria da Assembleia Legislativa de Sergipe, do Governo de Sergipe e da Polícia Militar.

O dia foi escolhido com a referência do dia Internacional da mulher, onde foi inaugurada a primeira Patrulha Maria da Penha. A Ronda fará um verdadeiro combate ao número crescente de violência contra a mulher e a cidade de Estância foi escolhida por ter o maior índice nestes números.

Segundo Samuel esta ronda é um presente para as Mulheres. “Temos o apoio do judiciário e as mulheres estão sendo protegidas pelos grandes números de feminicídios. O dia 08 de março é um marco, onde a Alese, o Governo do Estado e a PM reforçam está luta. Esta ação precisa ser estendida para todo o estado, onde todos os deputados se comprometeram em colocar emendas para que a ação seja perene”, reforça.

Fonte e foto assessoria