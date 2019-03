CARLOS CAUÊ É O NOVO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA PMA

08/03/19 - 10:30:20

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta sexta-feira (8), o jornalista e publicitário Carlos Cauê como novo secretário da Comunicação de Aracaju. Ele substituirá o jornalista Luciano Correia. Cauê foi secretário municipal de Governo no primeiro ano da atual gestão. A mudança é mais uma etapa da reforma administrativa iniciada por Edvaldo em janeiro.

“É com muita alegria e satisfação que anuncio Carlos Cauê como novo secretário da Comunicação de Aracaju. Profissional muito competente, respeitado pela imprensa sergipana. Um grande aliado e amigo. Ao mesmo tempo, agradeço o trabalho realizado por Luciano Correia, que esteve conosco no momento mais difícil da gestão. Ele teve uma ação muito efetiva e competente na nossa administração”, afirmou o prefeito após reunião em seu gabinete com Cauê e Luciano.

Carlos Cauê é jornalista e publicitário. É especialista em marketing político; foi presidente da Funcaju; foi secretário da comunicação de Aracaju na gestão anterior de Edvaldo; foi secretário da comunicação do Estado de Sergipe. Foi secretário de Governo de Aracaju em 2017.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima