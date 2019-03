Carnaval em família da APCEF/SE atrai mais de 5 mil foliões

Mais de 5 mil pessoas curtiram o Carnaval 2019 da APCEF/SE, com direito a prévia carnavalesca e mais de 12 atrações.

A parceria com a Plamed garantiu assistência médica e ambulatorial e ainda tivemos bombeiros civis, guarda vidas e seguranças que garantiram a tranquilidade do evento.

Programação voltada para o público infantil fez a folia das crianças. Tivemos oficina de slime, oficina de máscara de carnaval, Recreação na piscina, pintura de rosto, Espaço Kids e Matinê Infantil! A garotada amou…

Com segurança e muitas atrações, associados e convidados curtiram 4 dias de Carnaval em Família na APCEF/SE.

O associado Eraldo de Santana fez questão de registrar sua satisfação. “A organização e a logística foram excepcionais, tudo muito bom. Os associados estão de parabéns e todo mundo que trabalha na APCEF/SE também. A administração do Clube foi assertiva em todos os sentidos”, elogiou.

O filho Pablo Gabriel gostou das atrações do Carnaval APCEF/SE. “Adorei as bandas, a energia das pessoas, a rapidez no atendimento, a variedade das comidas, tudo muito bom”, acrescentou.

Além de elogiar, a esposa de Eraldo, Maria José já confirmou presença no próximo fim de semana. “Super organizado, nota 10, domingo estarei aqui de novo para aproveitar a programação do Dia Internacional da Mulher no Clube e tudo que a APCEF/SE tem a nos oferecer”.

