Deputados realizam audiência pública sobre Segurança Pública na Alese

08/03/19 - 14:22:27

A partir das 08h, do dia 18 de março (segunda-feira), o deputado estadual Georgeo Passos (PPS), realiza no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Audiência Pública sobre o tema: “Segurança Pública – Responsabilidade de Todos. Importância do Concurso Público para Melhoria da Qualidade de Vida da População”, em parceria com os parlamentares Rodrigo Valadares (PTB), Kitty Lima (PPS) e Dr Samuel Carvalho (PPS).

O quê: Audiência Pública sobre o tema: “Segurança Pública – Responsabilidade de Todos. Importância do Concurso Público para Melhoria da Qualidade de Vida da População”.

Quando: segunda-feira, 18 de março.

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese