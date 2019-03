EDVALDO AUTORIZA LICITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO FEIRAS

08/03/19 - 07:12:49

Após receber o aval do prefeito Edvaldo Nogueira, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) oficializa que irá elaborar edital para a realização de processo licitatório, objetivando a contratação da empresa responsável pela organização das feiras livres de Aracaju e, consequentemente, do comércio de carnes, laticínios e crustáceos dentro dos padrões sanitários. A informação será apresentada ao Ministério Público do Estado de Sergipe (MP-SE), às 10h desta sexta-feira, durante Audiência Civil Pública.

A possibilidade da realização desta licitação havia sido apresentada pela Emsurb, ao MP, no decorrer de uma das audiências de conciliação, ocorrida em 22 de janeiro. Ao concordarem com a alternativa, foi anunciado o prazo de 180 dias para apresentação de minuta do edital pela Emsurb. No entanto, mesmo antes dessas audiências, a empresa municipal já promovia estudos voltados para a execução de um edital que pudesse se adequar à realidade da capital e à necessidade dos envolvidos no processo, em especial os feirantes que comercializam nas 32 feiras existentes na capital. Com conhecimento detalhado da situação, o prefeito Edvaldo Nogueira percebeu a necessidade de realização do processo licitatório e ratificou o projeto da Emsurb.