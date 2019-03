Estudantes visitam o Museu da Gente Sergipana e Equipe Pedagógica participa de capacitação

08/03/19 - 07:42:28

Com o objetivo de aprender mais sobre a história de Sergipe, estudantes do colégio Master participaram de aulas práticas no Museu da Gente Sergipana, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I tiveram a oportunidade de conhecer ícones da cultura do Estado, como a literatura de cordel, os repentes, a indumentária cultural, expressões típicas da nossa região, bem como personagens folclóricos, num momento de bastante integração e compartilhamento de conhecimento. A atividade proporcionou aos estudantes, além da vivência ‘in loco’ dos objetos de conhecimento desenvolvidos em sala de aula, a adequação ao que preconiza a sexta Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que fala sobre a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. Ótima iniciativa!

Capacitação pedagógica

Com o objetivo de aperfeiçoar a equipe pedagógica neste início de mais um ano letivo, o Colégio Master promoveu no dia 23 de fevereiro um encontro voltado aos docentes e auxiliares para uma reflexão acerca da importância do profissional no processo educacional. Para isso, o Master convidou o professor Doutor em Filosofia, Luciano Marques de Jesus, que ministrou a palestra ‘O sentido da vida e o papel do professor’ para cerca de 200 profissionais de Educação. O palestrante fez um traçado histórico da vida e obra do médico austríaco Viktor Frankl, fundador da logoterapia (escola de sentido), para provocar reflexões sobre a importância da busca do sentido enquanto ser humano e da identificação para o sucesso em todas as áreas de atuação, sejam pessoais, profissionais ou acadêmicas.

Luciano de Jesus

Natural do Rio Grande do Sul, Luciano Marques de Jesus tem graduações em Estudos Sociais, Teologia, Filosofia e Psicologia, todas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), além de mestrado e doutorado em Filosofia pela mesma instituição de ensino. Atualmente é professor titular e coordenador do curso de Filosofia, atuando nos cursos de Filosofia, Teologia e Psicologia; e lecionando Filosofia e Ética em diversos cursos da Universidade, de graduação e pós-graduação. Luciano é conhecido na PUC/RS pelas famosas aulas sobre a vida e obra de Frankl. Sobre o assunto, o professor e palestrante escreveu o livro ‘Qual é o sentido?’, obra que reflete sobre o sentido da vida, baseado nas reflexões de sua maior inspiração, o médico austríaco.





