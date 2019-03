FESTA DO CAMINHONEIRO ESTÁ SENDO PREPARADA E COM NOVIDADES

08/03/19 - 07:32:45

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria responsável é a de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, está montando uma programação especial para a tradicional Festa do Caminhoneiro. O evento, que já faz parte do calendário nacional, já está em ritmo de ajustes.

De acordo com informações da própria Secretaria de Indústria, do Comércio e do Turismo, o esquema das ações que serão apresentadas está pronto. E olha, o evento será grandioso.

Isso porque, dentre as várias atrações, já estão sendo contatados artistas de renomes no cenário da música nacional e que estarão presentes na festa e em breve, serão anunciados na maior Festa dos Caminhoneiros de todos os tempos.

“Já preparamos o book de apresentação do evento para expositores, patrocinadores e autoridades. Na programação artística, incluindo nesse aspecto, mapas estruturais do evento, estamos buscando viabilidade para a mobilização dos fornecedores de estrutura, iluminação e som”, disse a secretária da pasta, Keysianne Santos Telles.

Diferente de edições anteriores, a Festa do Caminhoneiro 2019 terá uma novidade. É que segundo organizadores da Feira, será retomado o “Café do Caminhoneiro”, momento de interação com atividades recreativas.

“Sobre os stands, iremos visitar os expositores ´para apresentação da estrutura da feira, que acontece no período de 07 a 12 de junho. Estamos em busca de atividades culturais para entretenimento de visitantes da feira”, finalizou Keysianne.

