Governo realiza atividades para Mulheres ao longo do mês dentro da programação ‘Todxs por Todas’

A campanha “Todxs por Todas”, promovida pelo governo do Estado através de diversas secretarias, contará com rodas de conversa, seminários, saraus e oficinas. A programação especial em comemoração ao mês da mulher é coordenada pela diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Seit) juntamente com a vice-governadoria. As ações serão abertas nesta sexta-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 09h, no pátio da Seit (Rua Santa Luzia, 680, bairro São José), com oficinas de Yoga do Riso, autocuidado, estética, turbantes e penteados afro.

Com o foco no combate à violência, empoderamento, valorização, fortalecimento e promoção da igualdade, a programação envolverá organizações não governamentais, conselhos de participação da sociedade civil, movimentos sociais, organismos de políticas para as mulheres nos municípios e, principalmente, beneficiárias de programas sociais e usuárias de equipamentos da Assistência Social mantidos pelo Estado e pelos municípios.

Segundo a secretária Lêda Couto, o objetivo foi integrar diversos setores e trazer discussões importantes para diversos grupos de mulheres. “Traremos temáticas variadas, como a mulher na ciência, na religião, sem deixar de focar na conscientização sobre os diversos tipos de violência na valorização da mulher. Queremos que a Seit chegue o mais perto possível da população, e por isso decidimos ir até os CRAS, CREAMs, Restaurante Padre Pedro, Espaços Cuidar, entre outros locais onde há um volume grande de mulheres atendidas”, disse a secretária.

Programação

Após a abertura que acontece nesta sexta, a programação continua na próxima semana, 12 de março, com a realização de uma roda de conversa sobre Saúde da Mulher e Violência Obstétrica, às 09h, no Espaço Cuidar do Bugio. Para a quarta-feira, 13, estão programadas rodas de conversa sobre Mulheres no Mundo do Trabalho nos Centros de Referência em Atendimento à Mulher (CREAM) de Poço Redondo (09h) e da Barra dos Coqueiros (14h).

Na quinta-feira (14), durante a Feira da Agricultura Familiar, uma oficina de embelezamento e sessão fotográfica reunirá as agricultoras, artesãs e mulheres de Comunidade e Povos Tradicionais, das 08h às 10h, no Pátio da Seit. Na sexta, 15, a semana se encerra com mais uma roda de conversa sobre o tema “Nós por Nós: desconstruindo Crenças”, Yoga do Riso e oficina de autocuidado com o Movimento Popular de Saúde (MOPS), às 09h, na Seit; e das 18h às 21h, será a vez do “Sarau com Elas”, que levará poetisas, cantoras, artistas em geral e artesãs dos Coletivos Panapanã e Mulheres Criativas ao Espaço Zé Peixe.

A terceira semana da programação começa na Fundação Renascer, onde a palestra “Mulheres e o autocuidado” e as oficinas de Penteado Afro, Turbantes e Maquiagem serão promovidas para as adolescentes internas da Unidade Feminina (Unifem), às 09h do dia 18 de março. No dia seguinte (19 de março), as equipes da Seit e convidadas seguem para o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Bairro Santa Maria, onde acontece mais uma roda de conversa sobre Saúde da Mulher e Violência Obstétrica, a partir das 14h.

Já no dia 20 de março, tem Todxs por Todas no Restaurante Popular Padre Pedro, onde das 11h às 14h, o público atendido poderá assistir à apresentação do grupo de Teatro da Assembleia Legislativa de Sergipe sobre a Lei Maria da Penha, e participar de uma roda de conversa sobre Relacionamentos Abusivos, conduzida pela coordenadora da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis – DAGV, delegada Meire Mansuet; e pela ativista Linda Brasil. No dia 21, o auditório do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) recebe, a partir das 09h, a roda de conversa sobre Educação, Ciência e Tecnologia, conduzidas por Shirley Duarte (Mestre em Física) e Iêda Fraga Santos (Mestranda em Educação).

No dia 25, se inicia a Semana de Busca Ativa e aproximação com os Centros de Referência em Atendimento à Mulher – CREAMs, a partir da abordagem do tema “Violência contra a mulher e feminicídio”. Na segunda, o encontro acontece na Escola Base da Secretaria de Estado da Educação no município de Estância, às 08h, para o público formado por adolescentes que evadiram da Escola após a gravidez não planejada e suas mães, envolvendo participantes das secretarias de Segurança Pública e Saúde – além de Seit e Seduc. No dia 26, às 08h, a mesma temática será levada a N. Sra. Dores, N. Sra. Glória e N. Sra. do Socorro; e às 14h, tem mais uma roda de conversa sobre Saúde da Mulher e Violência Obstétrica no CRAS/ CREAS do Bairro Industrial, na capital.

No dia 27, o encontro com as adolescentes que evadiram da escola e suas mães acontece em Tobias Barreto às 08h; e às 09h, tem roda de conversa sobre o Impacto das Relações Abusivas no Presídio Feminino (Prefem). Dia 28, a semana de Busca Ativa e aproximação com os CREAMs segue, às 08h, para os municípios de Itabaiana e Carmópolis; enquanto às 14h, o Seminário ‘Mulheres e a Religião’ acontece no auditório do NAT, com as pastoras Geilma Santos e Marcele Rodrigue, a Iyálaxé Marta Sales e a Iyalorixá Sandra Leite. No dia 29 de março, a Busca Ativa e Aproximação com os CREAMs segue para Gararu e Propriá; e a programação se encerra com mais um Sarau Com elas no Espaço Zé Peixe, a partir das 18h.

*A programação será acrescida nesta sexta, dia 08

ASN