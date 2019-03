Hemose registra 2.268 doações de sangue em fevereiro

08/03/19 - 08:13:32

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) encerrou o mês de fevereiro com 3.036 atendimentos e 2.268 doações de sangue efetivadas. O serviço é responsável pela captação, produção e liberação de componentes sanguíneos para atendimento da demanda transfusional nos hospitais do Estado.

Como parte da estratégia para elevar os estoques, a unidade realizou na segunda quinzena do mês uma campanha destinada ao carnaval. A iniciativa coordenada pela gerência de Captação com o apoio de grupos e voluntários fidelizados contabilizou 1.308 coletas. “Nossa avaliação é extremamente positiva, mais de 50% dos comparecimentos nesse período, foram de pessoas que contribuíram com a doação de sangue sem direcionamento para pacientes assistidos nos hospitais”, destacou a assistente social Rozeli Dantas.

Dentre as campanhas, o Esporte Clube Samambaia de Tobias Barreto e o Moto Clube Resilientes que mobilizaram as comunidades para doação de sangue pela primeira vez. “Nesse período de festa, as pessoas ficam mais expostas, por isso, é importante manter o fluxo de voluntários através da conscientização sobre a importância da doação e ainda a convocação de voluntários portadores de sangues raros, como O negativo”, ressaltou Dantas ao informar que a rede hospitalar atende pacientes que usam sangue diariamente. “Temos que distribuir esse sangue de forma ininterrupta”, frisou a gerente de Captação.

O sangue doado é separado em diferentes componentes, hemácias, plaquetas e plasma. Esses hemocomponentes são utilizados para atendimentos de urgência, realização de cirurgias eletivas de grande porte como cardíaca, ortopédica e obstétrica, além do tratamento de pessoas com doenças crônicas como doença falciforme e talassemia, e doenças oncológicas variadas que necessitam de transfusões frequentes.

Critérios

Para se tornar um doador de sangue é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar a partir de 50 quilos e no ato do cadastro apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional, pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira de motorista, entre outros. A coleta de sangue funciona diariamente de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações sobre os serviços através dos telefones: (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria