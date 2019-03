Ministério da Agricultura divulga municípios que receberão pagamentos do Garantia-Safra

Boa notícia para os agricultores inscritos no Garantia-Safra. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou que irá regularizar o pagamento do programa. Funcionando como uma espécie de seguro agrícola para pequenos produtores que tiveram perda de 50% ou mais da sua safra, em função da estiagem, o programa conta com a participação da União, Estados, Municípios e do próprio agricultor. Contudo, o pagamento da parte alusiva ao governo Federal sofreu alguns atrasos nos últimos meses, em razão da transição administrativa do Ministério.

Segundo informa a secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), o Mapa divulgou que a folha de pagamento de março prevê repasses para os municípios de Aquidabã, Canindé de São Francisco, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pedra Mole, Poço Verde, Porto da Fôlha, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Simão Dias e Tobias Barreto.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, 10.077 agricultores serão contemplados com o pagamento neste mês. “É um alívio para nós. Sabemos o quanto os nossos produtores que tiveram perdas expressivas da safra sofrem com a estiagem, e esse recurso faz toda a diferença. Por isso, estivemos em Brasília para pedir celeridade no repasse, por parte do governo Federal. Felizmente os secretários do Mapa se sensibilizaram com a nossa pauta e fomos ouvidos”, afirma o gestor.

Com isso, ficarão faltando apenas os municípios de Lagarto e Poço Redondo, devido a pendências de informações. A Seagri afirma que segue em contato com o Ministério, visando ao destravamento de processos já encaminhados.

Foto Fernando Augusto