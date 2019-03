O QUÊ SE PODE FAZER?

O ex-deputado federal José Carlos Machado tem uma visão mais avançada para conter a crise financeira que maltrata Sergipe neste momento. Considera que a situação é muito grave – “gravíssima” – e avalia que todos devem se empenhar para salvar o Estado e não utilizá-la para tirar algum tipo de proveito político. Lembra que são 147 mil desempregados que estão precisando de uma ação de todos os segmentos políticos e sociais, para que se chegue a uma solução que minimize o caos.

Pelo ângulo da unidade em torno de um problema excessivamente grave, não dá para se imaginar que o governador Belivaldo Chagas (PSD) possa, sozinho, transformar Sergipe em um Estado que tenha a mínima possibilidade de recuperar um quadro que chega a ponto de imaginar em decretar falência. A indiferença de alguns políticos que estão no campo da oposição, radicalizando em favor do pior, com objetivos meramente eleitorais, em nada contribui para uma recuperação futura.

Pelo contrário: quem balança a bandeira favorável ao aprofundamento da crise, joga contra a sociedade, torce pelo desemprego e aplaude o caos, certamente no futuro ficará impossibilitado de por o Estado em situação menos pior do que encontrou, caso consiga algum êxito mais à frente. José Carlos Machado está correto quando defende que “lideranças de Sergipe deixem vaidades de lado e trabalhem pelo Estado, em favor de uma população que depende dos seus gestos de solidariedade”.

Para Machado, que se mostra preocupado com a insensibilidade de muitos, não faz sentido procurar culpados, porque isso não tem lógica e é irracional. O que interessa é que cada um veja o que pode fazer para que Sergipe retome o ritmo de crescimento e consiga reduzir o número excessivo de desempregados, que chega a ser vergonhoso.

Nesse momento, a ordem é arregaçar as mangas e meter a mão na massa…

PREFEITINHO PAPOCA

O radialista Aluísio Andrade, o conhecido Prefeitinho, da rádio Juventude de Lagarto, anunciou ontem em sua emissora que “o bolo é grande” e diz: “desdobramento da prisão de Valmir Monteiro. Podem acontecer novas prisões no município. Daqui a pouco eu papoco”.

DOCUMENTOS SIGILOSOS

Prefeitinho disse que vai ao MP levar alguns documentos sigilosos sobre o processo de Valmir que não sabe quem está lhe enviando: “esses documentos estão vazando de um processo que vem correndo em segredo de Justiça”, disse.

POSSE EM LAGARTO

Hilda Rollemberg Ribeiro assume a Prefeitura de Lagarto, com o afastamento do titular Valmir Monteiro. Ela é a vice em exercício e, segundo um dos vereadores, por “sine die”, como diz o próprio pedido de licença do prefeito afastado.

ESTÃO DISTANTES

Pelo discurso de Hilda Ribeiro está claro que houve um afastamento político do bloco antes liderado por Valmir Monteiro, e a formação de um outro que está sob a liderança do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD).

INICIARÁ CONVERSAS

A partir da próxima semana o governador Belivaldo Chagas reiniciará conversas com os deputados da Base Aliada e voltará suas atenções para a Alese. Vai também iniciar a composição do segundo escalão. Haverá mudanças em alguns órgãos.

EM GUARAJUBA

Belivaldo Chagas passou o carnaval em uma casa à beira-mar, na praia de Guarajuba, no litoral baiano, junto a um grupo restrito de amigos e alguns assessores. Falou muito pouco sobre política.

EM EXPECTATIVA

A política em Itabaiana passa por momento de expectativa no pós-carnaval. É que na próxima terça-feira será o julgamento do prefeito daquele município, Valmir de Francisquinho. Pode ser que se tenha de apelar para o STJ.

VOLTA AO NORMAL

Só a partir de segunda-feira o País volta à sua atividade plena, inclusive na política. No período de carnaval houve poucas conversas e mais fantasias, mas alguns encontros importantes aconteceram em resorts, casas de praias e chácaras.

TERÁ CONVERSA

Conversas vão acontecer na próxima semana entre o ex-deputado federal Marcio Macedo (PT) e o ex-deputado federak Valadares Filho (PSB) para tentar um entendimento a busca de aliança em que também envolve o PRB.m didias manto Marcio Macedo (PT), que desde j semana passara um entendimento a busca de aliança em que tambesorts, casas de pr

BASE DE DIÁLOGO

O PRB, entretanto, ainda está na base da conversa interna para definir posição política para 2020, com reflexos em 2022. Membros do partido estão circulando junto à base aliada ao Governo, mas ainda sem definição.

À BUSCA DO CRIME

Senador Rogério Carvalho diz que vai à busca do crime de responsabilidade do que aconteceu ontem, mas a “cortina de fumaça” sob a Medida Provisória que acaba com o Sindicalismo, isso não vamos deixar passar!

ANTECIPAÇÃO DE ROYALTIES

Bancos estrangeiros estão interessados no empréstimo pela antecipação dos royalties da Petrobras, principalmente para Sergipe e Bahia. O Santander é um deles que pode fazer a transação financeira, mas com aval da União.

PREVISÃO É DIA 20

Está prevista para o dia 20 a filiação do bloco liderado por Clovis Silveira (PPS) no PSC. Depende apenas de algumas conversas sobre diretórios e com pré-candidatos a vereador. A data pode ser ampliada.

MUITO CHATEADO

No Presmil, onde se encontra, o prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro, está chateado com todos os acontecimentos que o envolveram, mas vai bem da saúde, Na sexta-feira passada passou mal ao tomar conhecimento da decisão do STJ.

SÓ NA SEGUNDA

A maioria dos parlamentares de Sergipe só viaja a Brasília na próxima segunda-feira e aproveita a ressaca do carnaval para novas conversas já sobre formação de blocos e novos grupos. A disputa pelas Prefeituras está na ordem do dia.

PESSOAL RECLAMA

Tem gente da base aliada, que já está atuando no Governo, que reclama da estrutura que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) montou no Palácio dos Despachos. Demonstra que quer ter participação efetiva e influenciar na Administração, mesmo apenas como vice.

DEFINIR MARKETING

O deputado e radialista Gilmar Carvalho (PSC) é candidato a prefeito de Aracaju e já vai definir o marketing político antes do final deste mês. Terá gente de Sergipe e de outros Estados, como São Paulo.

EMBATE FAZ PARTE

Deputado Georgeo Passos (Rede) acha que o embate com Francisco Gualberto em plenário faz parte da atuação política dos dois e lembrou que apenas falou a verdade ao dizer que o

Estado arrecada mais do que anuncia.

Dos grupos sociais

///Senador ou delegado – Sobre a disposição do senador Alessandro Vieira (PPS) declarar que vai fazer um levantamento da equipe nomeada por outros parlamentares sergipanos em Brasília, o advogado Evânio Moura diz que sobre isso cabe uma pergunta: “ele é senador ou delegado para investigar colegas? Lamentável”.

///Próprios colegas – O advogado João Fontes também fala sobre declaração de Alessandro em investigar equipe nomeada por outros parlamentares de Sergipe: “O senador voltará a ser delegado, investigando seus próprios colegas de parlamento”. Luiz Eduardo acrescenta: “se ele não tiver o que fazer pode pesquisar nomeações cruzadas da terrinha”.

///Abuso de poder – O vice-procurador geral eleitoral pediu o indeferimento do recurso eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o abuso de poder econômico, uso da máquina pública para favorecer o candidato Talysson, aquele da inauguraçao da obra do Carrilho. A denúncia foi da deputada Maria Mendonça.

///Nomeia secretários – Foi publicado ontem no site oficial da Prefeitura de Lagarto os nomes que vão compor o secretariado da prefeita em exercício de Lagarto, Hilda Ribeiro. Entre os secretários exonerados estão a esposa de Valmir Monteiro, Andresa Nascimento, o filho Rafael Monteiro e a irmã Sandra Monteiro.

///O Poder para o povo – A ex-senadora Marina Silva (Rede) disse ontem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai precisar de um intensivão urgente sobre a Constituição que jurou defender, a começar pelo artigo primeiro que diz: “todo o poder emana do povo”. Bolsonaro insinuou que o Poder vem de quem tem arma.

///Esteios da liberdade – Se as Forças Armadas de um país não estão comprometidas com a democracia e a liberdade, esses valores não sobrevivem. Aí está o exemplo da Venezuela para nos mostrar isso. As FA brasileiras têm missão definida no Art 142 da CF e são esteios da liberdade e baluartes da democracia.

Conversa

Ressaca – O carnaval passou, mas o clima é de ressaca. Muita gente em clima de descanso e só retorna às atividades na segunda-feira.

Sintonia – Provável mudança em área importante do Governo até junho, no máximo. Não está havendo sintonia com o projeto definido.

Na Disney – O ex-governador Jackson Barreto passou o Carnaval na Disney (EUA) com familiares. Não economizou passeios nos parques de diversão.

Confusão – Causou confusão à declaração do senador Alessandro Vieira de que vai pesquisar nomes de pessoas contratadas para gabinetes de colegas em Brasília.

Cena imoral – Uma retwitada do presidente Bolsonaro sobre cena imoral em bloco de carnaval provocou repercussão inesperada até no exterior.

Dedo e Nariz – Não dá para imaginar que seja arte contemporânea ou protesto peças e espetáculos com personagens de joelhos com o dedo e o nariz no anus do próximo.

Dissonância – Jornalista Gaudêncio Torquato diz: presidente deveria ouvir mais os militares em seu entorno! Estão incomodados com tanta dissonância cognitiva.

Transferir Lula – Circula no Planalto que a melhor resposta que se dá ao PT é transferir Lula para uma penitenciária, Isso não estaria fora de cogitação.

Sem justificar – O Melhor é Bolsonaro ficar em silêncio e sair de cena de fininho. Tudo o que expôs excedeu e não dá para justificar.