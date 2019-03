PC PRENDE SUSPEITO DE ESTUPRO A VULNERÁVEL NO SERÃO DE SE

08/03/19 - 12:49:42

O homem foi preso escondido na residência de parentes

A Polícia Civil, por meio das delegacias de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, prendeu na madrugada de quinta-feira, 07, José Sanches Neto, 22 anos, conhecido como “Neguinho”, acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável no sertão sergipano.

Os policiais civis receberam a informação de que duas garotas, de 12 e 13 anos, teriam consumido bebida alcoólica e maconha com o suspeito e que uma das meninas teria mantido relações sexuais com José Sanches.

“Realizamos diligências com o objetivo de prender o infrator e conseguimos localizar o homem no bairro Vila Nova, em Poço Redondo, escondido na casa de parentes. Já na residência dele, foram encontradas uma balança de precisão, sacolas plásticas usualmente utilizadas para embalar droga e um destravador de maconha”, destacou o delegado Fábio Santana, que coordenou as investigações.

Fonte e foto SSP