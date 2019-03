Pessoa com deficiência: Fundat anuncia vaga de emprego para vigilante

08/03/19 - 08:45:39

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inicia o mês de março com mais uma oportunidade de emprego. Desta vez, a vaga é para a função de vigilante, destinada à pessoa com deficiência (PCD). Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e o curso de vigilante atualizado.

Os interessados em concorrer à vaga devem comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, até esta sexta-feira, 8 de março de 2019. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h.