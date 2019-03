SUCESSÃO: MÁRCIO SOUZA QUER SE REUNIR COM O PDT DE ESTÂNCIA

O pré-candidato a prefeito de Estância, o jovem economista Márcio Souza (PSOL), que foi bem votado para Governador em Estância, e que na última eleição municipal ficou na terceira colocação, assim que passou o pleito eleitoral de 2018, já começou a sentar com representantes estaduais e municipais de siglas partidárias.

Márcio tem reforçado sua participação nos eventos culturais, sociais e políticos da cidade. Seu nome vem ganhando repercussão para a disputa municipal no próximo ano.

Bem antes do Carnaval, Márcio Souza realizou reuniões com o PSB, dirigido em Estância pelo advogado Barbosa, e também já se reuniu com representantes do PT local.

O pré-candidato a prefeito pelo PSOL solicitou do Diretório Municipal do PDT/Estância, tendo como presidente o radialista Magno de Jesus, uma reunião para tratar de aliança política para 2020.

O PDT de Estância tem boas representações no seu quadro como o do próprio Magno de Jesus, do jornalista Augusto Santos, Uilson Salva Vida, Zezinho da Cultura, Zé Hora, radialista Dissanti e tantos outros.

De acordo com o presidente do PDT, Magno de Jesus, a Diretoria está sendo consultada, como também pretende informar aos demais membros do partido, sobre o desejo de Márcio Souza se reunir com o PDT. “Na próxima semana estaremos marcando o dia e o local da reunião, e definindo essa conversa com os representantes do PSOL”, disse Magno.

Por Magno de Jesus – Tribuna Cultural