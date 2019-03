Administração entra na era 4.0, interage e auxilia outras profissões

“Sem administração nada funciona”, afirma professor da UNINASSAU Aracaju

Por Suzy Guimarães

As mudanças provocadas pela tecnologia têm contribuído para o avanço de todas as profissões. Na Administração não é diferente e a revolução 4.0, já chegou a ela. O professor Demerson Tavares, da Faculdade UNINASSAU Aracaju, explica como a robótica e a inteligência artificial estão transformando a administração em base para todas as outras áreas.

“Com a nova tendência criada pela revolução 4.0, não só na administração, mas em todas as outras profissões ocorreram mudanças significativas. A tecnologia facilitou a Medicina a alcançar diagnósticos mais precisos. Há situações em que um médico pode operar a distância por um celular. Um robô executa a cirurgia e o médico, a distância, orienta a inteligência artificial”, disse Demerson. O professor citou ainda a indústria de motocicletas que já possui a fábrica escura que funciona por 24h.

“Essa indústria trabalha apenas com robôs operados a distância. Mas o que desejamos dizer é que a administração é necessária em tudo. Uma empresa mal administrada vai à falência. Então nas fábricas, hospitais, ou seja, qual for a indústria é preciso que haja um bom ADM ou uma equipe de administradores. Caso contrário, o negócio não se sustenta”, atentou Demerson.

O professor ainda atentou que há grandes exemplos como os hospitais São Lucas, Primavera e São José, que foram criados por médicos que se tornaram também administradores. “Foi necessário que os médicos, donos dos hospitais, entendessem de administração para que suas empresas fossem bem-sucedidas e continuassem a atender bem os pacientes, mantendo uma boa estrutura”, esclareceu o professor.

