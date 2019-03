Espelho da Vida- Maristela aparece de surpresa na casa da família Castelo e ameaça Eugênio. A mãe de Henrique exige ver o filho

09/03/19 - 01:27:36

Se Eugênio (Felipe Camargo) acha que é fácil separar o filho de uma mãe, ele está muito enganado. Em Espelho da Vida, o coronel vai ter uma surpresa daquelas durante um jantar importante em sua casa. Ele irá receber a visita inesperada – e indesejada – de Maristela (Letícia Persiles), mãe de seu filho, Henrique (Otávio Martins).

Eugênio organizou o evento com o intuito de apresentar o menino para seus amigos e familiares, contando a todos sobre a “adoção”. Mas a verdade é que Henrique é filho biológico do coronel e irmão de sangue de Julia ( Vitória Strada ).

Cris, que está vivendo no passado como a jovem, descobriu tudo durante uma conversa com a própria Maristela. A jovem preferiu não contar nada para Piedade (Julia Lemmertz), para evitar ainda mais sofrimento.

Mas talvez Cris não consiga evitar que outra pessoa conte a verdade a sua mãe.

Maristela fica furiosa ao saber do jantar organizado por Eugênio e decide aparecer no local para ver o filho. Ela é recebido por Eugênio, que a trata com cinco pedras na mão. A modista avisa que fará um escândalo caso não consiga ver o filho.

“Ninguém me conhece, coronel. Mas podem descobrir quem sou, caso eu não possa ver meu filho. Agora.”