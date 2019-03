Rogério se afasta e João Daniel assume Presidência do PT em Sergipe

09/03/19 - 19:01:02

Durante reunião do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe, realizada neste sábado (9), o senador Rogério Carvalho comunicou o seu afastamento na presidência do partido pelo período de 90 dias, que pode ser prorrogado. Com isso, o deputado federal João Daniel assume a presidência estadual do PT.

Mobilizar a articulação dos Comitês Lula Livre em todos os diretórios municipais e organizar a realização das Caravanas Lula Livre por todo estado são dois dos grandes objetivos apontados por João Daniel para esse próximo período. Na ocasião, o parlamentar, ressaltou a importância também de o Partido dos Trabalhadores assumir o protagonismo de realizar debates no maior número de municípios sergipanos, com trabalhadores e trabalhadoras sobre os riscos de uma reforma da Previdência como quer o governo Bolsonaro.

João Daniel ressaltou a importância de envolver toda sociedade nessa discussão, para que esse debate tome as ruas e consiga barrar mais esse retrocesso.

“Levaremos adiante todo debate nacional da importância do Partido dos Trabalhadores na defesa da libertação imediata do presidente Lula, dos grandes temas que estão colocados contra o povo brasileiro, a exemplo da reforma da Previdência, e também debater e discutir como organizar o partido para a disputa nas próximas eleições para as Câmaras de Vereadores e gestões municipais”, acrescentou João Daniel.