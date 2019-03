Verão 90- João é condenado a seis anos de prisão. Vanessa mente em julgamento do Crime da Joatinga. Ex-Patotinha leva a culpa por crime que não cometeu

09/03/19 - 01:32:46

📣📺 O alerta plantão do Crime da Joatinga está ligado e com uma notícia bombástica 💣💥: João(Rafael Vitti) será condenado por um crime não cometeu em Verão 90. Depois de ser sabotado pelo próprio irmão, Jerônimo (Jesuíta Barbosa), que fez de tudo para culpá-lo pela morte de Nicole(Barbara França), ele depositou todas as suas esperanças nas mãos de Vanessa (Camila Queiroz). Mas a vigarista vai receber uma proposta de última hora que vai fazê-la mudar de ideia e deixar João na pior.

Vem que a gente te explica como tudo começou. Em uma festa da PopTV, os irmãos Guerreiro brigaram e João ficou desacordado ao cair de uma sacada. Logo em seguida, Jerônimo descobriu que o mesmo aconteceu com Nicole depois de um desentendimento com Quinzinho(Caio Paduan). Para incriminá-lo, ele colocou o irmão ao lado do corpo da jovem e pediu para Vanessa, seu affair, dizer a polícia que o viu empurrar a VJ.

Mesmo sendo acusado por todos, o namorado de Manuzita (Isabelle Drummond) faz de tudo para provar a sua inocência. Ele até chega a mexer com a consciência de Vanessa ao pedir ajuda. Mas antes do julgamento, a mãe de Quinzinho, Mercedes (Totia Meireles), aparece no quarto de hotel dela e oferece uma vida que faz os olhos da gata brilharem: