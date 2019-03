COLISÃO ENTRE MOTOS DEIXA DOIS JOVENS MORTOS EM SIMÃO DIAS

10/03/19 - 09:24:39

Os acidentes envolvendo motocicletas continuam aumentando as estatísticas de mortes violentas no trânsito

Um acidente ocorrido na tarde deste sábado (09) na estrada que dá acesso ao povoado Caraíbas de Baixa, em Simão Dias deixou dois jovens mortos e um gravemente ferido.

As informações são de as duas motos colidiram frontalmente e os jovens identificados como Danilo e Underson não resistiram aos ferimentos e morrem no local. A terceira vitima do acidente identificado como Jeferson, foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para um hospital da região.

Com informações e foto de LagartoComoEuVejo