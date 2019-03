DENARC PRENDE MULHER PELA TERCEIRA VEZ POR TRÁFICO DE DROGAS

10/03/19 - 06:16:05

No momento da abordagem um adolescente estava no local comprando entorpecente

Na tarde da última sexta-feira (08), agentes do Departamento de Narcóticos ( DENARC), em checagem de informações anônimas, prenderam em flagrante Tarsila Rodrigues Bezerra, 30 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão foi efetuada na residência de Tarsila, localizada no bairro Coroa no Meio. No local foram encontrados uma balança digital usada para pesagem da droga, caderno com anotações do tráfico, fita adesiva utilizada para embalar a droga, dezenas de cápsulas plásticas contendo cocaína e vazias, e grandes trouxas de maconha.

Durante a operação policial, os investigadores localizaram um adolescente de 15 anos efetuando compra de entorpecente na residência de Tarsila. O menor foi ouvido na presença dos seus pais, onde confirmou que vinha comprando drogas naquele local há algum tempo. Já Tarsila durante o interrogatório reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

De acordo com o delegado Osvaldo Resende essa já é a terceira vez que a mesma equipe de policiais civis do DENARC prende Tarsila em flagrante por tráfico de drogas. “A primeira vez foi no ano de 2014, quando foi flagrada com 124kg de maconha em São Domingos/SE. Já a sua segunda prisão em flagrante ocorreu no ano de 2017, na cidade de Cristinápolis/SE, quando transportava 106kg de maconha em um ônibus interestadual de São Paulo com destino final a capital sergipana,” explicou o delegado.

Fonte e foto SSP