GETAM APREENDE 2 KG DE MACONHA E DROGA SINTÉTICA EM ARACAJU

10/03/19 - 08:16:38

Na mesma ação os policiais apreenderam uma pequena quantidade de haxixe e droga sintética

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam na tarde deste sábado (09), no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, um jovem suspeito e apreenderam uma mochila contendo maconha, haxixe e comprimidos de droga sintética.

A prisão do jovem e a apreensão da droga aconteceu quando os policiais patrulhavam próximo à Praça do Inácio Barbosa, e perceberam que havia dois homens em atitude suspeita. Com a aproximação da equipe, um deles fugiu para dentro de um matagal, mas antes abandonou uma mochila contendo 2 kg de maconha, 15 trouxinhas de haxixe e seis comprimidos de droga sintética.

Com o segundo suspeito, um jovem de 27 anos, que permaneceu no local, a equipe do Getam encontrou três trouxas de maconha em seu bolso. Ele afirmou aos policiais que não era o proprietário das drogas que estavam escondidas na mochila e estava ali apenas como consumidor.

O suspeito e as drogas apreendidas foram encaminhados à 4ª Delegacia Metropolitana.

Com informações e foto: PMSE