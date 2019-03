3º BPM APREENDE 2 KG DE MACONHA E PRENDE HOMEM POR TRÁFICO

11/03/19 - 05:02:36

Policiais militares que compõem o Getam e Força Tática do 3º BPM realizavam rondas na região do Conjunto Maria do Carmo em Itabaiana a fim de verificar denúncia de tráfico de drogas naquela região quando, ao passar pela Rua E, avistaram um elemento, depois identificado como Jivanildo (Jiva), correndo para dentro de uma residência ao perceber as guarnições empreendendo fuga pelo quintal.

Em seguida as equipes, com a autorização da Sra Jocicleide adentraram na residência onde localizaram, também com o auxílio da mesma, 2kg de maconha, aproximadamente 1519 pinos vazios e 1 balança de precisão.

Jivanildo foi localizado e preso no interior da residência de um amigo localizada nas proximidades da Praça Cruzeiro e admitiu ser o proprietário do material apreendido.

O preso e demais materiais apreendidos foram entregues na Delegacia Regional de Itabaiana.

3º Batalhão da PM/SE