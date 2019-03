AQUIDABÃ:ASSASSINATO DE ADVOGADO GERA REVOLTA EM COLEGAS

11/03/19 - 14:31:13

A morte brutal do advogado Jarbas Feitoza de Carvalho Filho, ocorrida no final da manhã desta segunda-feira (11), durante uma tentativa de assalto em um Povoado de Aquidabã, fez com que alguns advogados alertassem o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE) sobre a suposta ausência do delegado no município, inclusive porque “hoje é dia de feira”.

A informação passada por um advogado é de que, embora hoje aconteça a feira livre no município, não havia delegado. Em conversa com um colega ele diz que “ta demais a violência. O impressionante é que hoje é dia de feira na cidade e o delegado nem está lá”. Em resposta o colega diz: “muito provável que os Drs. Dr. Inácio, Ana Lúcia e Joab Ferreira já entraram em contato com o Secretário de Segurança Pública”.

Após a divulgação de que não havia delegado na cidade, a assessoria da SSP entrou em contato com a redação e informou que o atendimento ao público continua normal e que o delegado titular, Paulo Barbosa entrou de férias nesta segunda-feira (11) e que o delegado Garcia, de Nossa Senhora das Dores, é o responsável até o retorno do titular. “Isso é comum um delegado entrar em férias, mas isso não quer dizer que o município não terá delegado. Assim que tomamos conhecimento do assassinato do advogado, o Dr. Garcia se deslocou imediatamente para lá e já deu inicio às investigações”, informou a assessoria.

Munir Darrage