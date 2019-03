Bolsonaro: Damares atua para desfazer malfeitos de governos anteriores

“A ministra Damares Alves está empenhada em desfazer os malfeitos de gestões anteriores, prezando por respeito e responsabilidade com o brasileiro. A integração dos índios em nossa sociedade faz parte desse processo”, escreveu.

O presidente divulgou, junto com o texto, um vídeo com um trecho sobre a fala de Damares na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Na gravação, ela afirma que os convênios da Fundação Nacional do Índio (Funai) com entidades e organizações não governamentais (ONGs) estão sendo revistos e que um repasse de cerca de R$ 44 milhões a uma organização que desenvolveria um sistema de criptomoedas para indígenas foi suspenso.

No vídeo, Damares diz ainda que os povos indígenas precisam ser mais bem acolhidos. “Políticas públicas não estão chegando a todos os povos. Vamos precisar entender o que está acontecendo, porque a Funai tem dinheiro. A Sesai [Secretaria Especial de Saúde Indígena] tem dinheiro”.

Segundo Damares, o orçamento da Sesai passa de R$ 1,4 bilhão por ano. “E nós temos índio lá na ponta morrendo de dor de dente no Brasil. O que está acontecendo?”. Damares acrescenta que está trabalhando em mudanças nas políticas públicas no Brasil para os povos indígenas.

Também pelo Twitter, a ministra Damares Alves agradeceu a publicação do tuíte por Bolsonaro. “Sempre à sua disposição, querido presidente. Que Deus lhe abençoe”.

Por Agência Brasil