BPRP RECUPERA CARRO ROUBADO EM PODER DE MENOR DE 15 ANOS

11/03/19 - 05:51:17

A Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, durante este final de semana, três prisões, apreendeu um menor de idade, uma arma de fogo, drogas e recuperou dois carro com restrição de roubo, um deles após confronto com suspeitos.

Na sexta feira, 8, os militares do BPRp localizaram, após informação do CIOSP, um Fiat Siena de cor prata e placa policial JGP-2300, abandonado na Estrada do Quissamã, próximo à Escola Agrotécnica Federal, em Nossa Senhora do Socorro, que havia sido tomado de assalto momentos antes.

O veículo foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos onde todas as medidas legais foram adotadas para que o proprietário pudesse reaver o seu bem.

Em outra ocorrência, Thadeu Neris Tenório Júnior foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Alves, Nossa Senhora do Socorro, após ter tentado se evadir ao notar a aproximação policial com 2 balanças de precisão e um pote de Suplemento Creatina de 300 gramas, que foram abandonadas em frente à residência que estava. Alem do material que o suspeito abandonou, os policiais encontraram em poder dele ainda 150 gramas de cocaína embalado em pacotes de plástico.

Ainda na sexta, os radiopatrulheiros receberam uma denúncia de que na Rua Nossa Senhora da Gloria no bairro Cidade Nova, em frente ao posto de saúde Risoleta Neves, indivíduos estariam realizando o consumo e o comércio de entorpecentes.

Os militares deslocaram-se até o local para checar a denúncia e acabaram encontrando em atitude suspeita, Jivanilson Ferreira dos Santos de 22 anos.

Com ele foi encontrado, após busca pessoal, 5 cápsulas de cocaína, 8 trouxas de maconha e um estojo de munição de calibre .40.

O caso foi encaminhado à Deplan Norte.

No sábado na Orlinha do Bairro Industrial, os policiais realizavam radiopatrulhamento quando foram informados, via CIOSP, que um HB20 de placa QKZ-9339 tinha sido tomado de assalto a poucos instantes no bairro Atalaia.

Após o recebimento da informação o veículo roubado foi avistado deslocando-se próximo ao Hidroviário do Centro de Aracaju. Foi dada ordem de parada, que foi desobedecida e desencadeou um acompanhamento policial que se seguiu pelas ruas de Aracaju.

Diante da aproximação da viatura do carro em fuga, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo na direção dos militares que revidaram imediatamente, momento em que o condutor do veículo perdeu a direção e colidiu o automóvel.

Mesmo após o acidente, os 3 indivíduos que estavam no carro empreenderam fuga a pé, dois deles, identificados como Ruan da Silva Santos, 18 anos e G. H. C. S., 15 anos, foram alcançados, mas o terceiro suspeito conseguiu evadir-se.

No carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 5 munições, sendo três deflagradas.

Durante a ocorrência os radiopatrulheiros tiveram o apoio operacional do Comando do Policiamento Militar da Capital, do GETAM, da Cavalaria e de que equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar.

O caso foi conduzido à Delegacia Plantonista Sul onde todas os procedimentos administrativos e legais foram adotados.

O domingo contou com ações de prevenção e saturação em áreas com maiores índices de crimes, onde diversas abordagens e blitz foram realizadas.

Colaboração e foto SD Oliveira Filho