DEPUTADO DR. SAMUEL CARVALHO LANÇA O PROJETO “MAIS MULHER”

11/03/19 - 05:24:38

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (PPS-SE), lançou na manhã deste sábado, 09, o projeto social “Mais Mulher” na Associação de Moradores do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Acompanhado de uma equipe multidisciplinar formada pelo psicólogo Wellington Cruz, que abordou o tema “Violência contra a Mulher”, que em Sergipe cerca de 2.800 denúncias novas são feitas por ano, segundo o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

A presidente da ONG “Mulheres de Peito”, Sheyla Galba destacou à importância da prevenção do câncer de mama, que no começo deste ano ganhou espaço na mídia, por causa, do impasse com o Governo do Estado para aquisição da “Carreata” fazendo com que personalidades públicas, incluindo o deputado estadual popular socialista Dr. Samuel Carvalho, cobrassem do governador uma solução rápida e coerente com a demanda. A assistente social, Adriana Menezes contribuiu informando aos presentes quais programas sociais de saúde são oferecidos pelo governo.

A comunicadora e empresária, Iza Félix apresentou o tema “Mulher no Mercado de Trabalho”, contando um pouco de suas experiências na área da comunicação, desafios de fazer uma imprensa livre e democrática; além de dar dicas de como as mulheres devem se posicionar estrategicamente nas atividades laborais.

Por último o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho, fez uso da palavra para agradecer a Denivan, presidente da associação, que concedeu o espaço, e por trazer uma mensagem de encorajamento para todas as mulheres presentes. O parlamentar assegurou que o projeto social “Mais Mulher”, vai continuar durante todo o ano. “Nosso objetivo é alcançar o maior número de mulheres socorrenses, além de estender essa iniciativa para outros municípios Sergipanos”, finalizou.

AssCom/SC