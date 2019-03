Edvaldo e Instituto GBarbosa assinam termo para criação de novo polo da Academia da Cidade

11/03/19 - 07:09:04

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde, vai ampliar o projeto Academia da Cidade com a criação de um novo polo, na zona Norte da capital. O Termo de Cooperação Técnica foi assinado na tarde desta sexta-feira, 8, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo Instituto GBarbosa (IGB), que será parceiro da gestão municipal na iniciativa. Com a celebração do convênio, serão ofertadas diversas atividades físicas para os moradores de uma região ainda descoberta pelo programa, dentro de um espaço da Rede GBarbosa, ampliando o acesso à saúde.

Este é o primeiro polo da Academia da Cidade de Aracaju, implantado através da parceria público-privada, segundo o prefeito Edvaldo Nogueira. “Hoje inauguramos uma nova fase no projeto porque todos os outros polos são mantidos com recursos próprios e do Governo Federal. Com o convênio que celebramos, vamos ampliar os serviços, levando as atividades para dentro de uma área adequada, disponibilizada pelo GBarbosa. É uma inovação bastante positiva e que vai nos trazer grandes frutos. Acredito nas parcerias e vejo nelas a solução para os problemas, por isso as defendo. Sozinhos não resolvemos nada” destacou o prefeito.

Edvaldo ressaltou, em seu discurso, que as academias da cidade foram os pilares para a conquista do título de capital da qualidade de vida, há 11 anos, e que, através delas, será possível reconquistar a posição. “Estamos acostumados a pensar que a cura da doença é a única forma para garantir a saúde, e não é. Dar saúde é assegurar o perfeito bem-estar físico e mental das pessoas. A prevenção é um avanço dentro da medicina inclusiva e humanizada e somos os responsáveis pela promoção da saúde, por isso precisamos pensar multilateralmente. A diferença é que não posso pensar na resolução do presente olhando para o passado. É preciso criar novas formas, buscar novas ideias. E essa é uma delas”, ponderou.

O gestor municipal lembrou, ainda, que a atividade física é fundamental para o trabalho preventivo às doenças e apontou as academias da cidade como importantes pontos de apoio dentro as ações promovidas pela gestão municipal. “Eu, pessoalmente, faço exercícios há três anos e sinto a diferença. Não tomo remédios, nunca fiz cirurgias, porque me cuido e isso é saúde. Acredito no método curativo, mas também acredito no método preventivo, que cuida do corpo e alma. Com a ampliação da oferta de atividades físicas, poderemos diminuir filas nas unidades de saúde e resolver muitos problemas. Tenho muita esperança de dar uma guinada na Saúde este ano. É hora de colher frutos”, salientou.

Novo formato

O Termo de Cooperação Técnica possui vigência de dois anos, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, desde que o projeto não sofra alterações. A Prefeitura ficará encarregada de integrar a equipe do Programa Academia da Cidade com o corpo de profissionais que irá compor o espaço cedido pelo Instituto GBarbosa. Também caberá ao município criar grupos de ginástica, caminhada ou corrida, realizar avaliações físicas periódicas e monitorar os indicadores de saúde dos participantes.

“Estamos ampliando o acesso a um programa de promoção em saúde que é feito através do nosso projeto da Academia da Cidade. É uma coisa inovadora, onde a gente traz a parceria com setores privados para que a gente possa dar acesso ampliado aos serviços que a Saúde fornece à população. É um projeto piloto e esperamos que esta seja a primeira de muitas parcerias que pretendemos firmar, não apenas para a Academia da Cidade, mas também para outros serviços que possam vir a trazer melhorias para a qualidade da saúde dos aracajuanos”, afirmou a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Já o Instituto GBarbosa ficará responsável pela disponibilização de espaços adequados para a realização das atividades físicas, além da divulgação das ações e atividades na Rede. “Construímos no Hiper Norte um espaço de 200m², totalmente climatizado, que consiste em salas de aula, cozinha-escola e áreas externas. É um espaço completamente social e que está destinado à comunidade e aos projetos voltados para ela, como a Academia da Cidade. Essa parceria com a Prefeitura é excelente e concretiza um sonho que projetamos há três anos”, destacou o gerente de responsabilidade social do Cencosud Brasil e vice-presidente do Instituto GBarbosa, Fábio Oliveira.

O novo polo da Academia da Cidade na zona Norte funcionará sempre as segundas, quartas e sextas – feiras, das 6h às 8h, e das 15h às 17. As atividades serão gratuitas e abertas ao público, independente da idade.

AAN

Foto Ana Licia Menezes