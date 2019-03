EM JANEIRO, VENDA DE COMBUSTÍVEIS EM SE TEVE QUEDA DE 1,4%

11/03/19 - 14:42:49

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicou que as vendas totais de combustíveis, no mês janeiro deste ano, totalizaram pouco mais de 67 milhões de litros, assinalando alta de 0,4%, em relação ao mesmo mês de 2018. Em relação ao mês imediatamente anterior (dezembro/2018), as vendas totais retraíram 1,4%.

Combustíveis comercializados em Janeiro/2019

Foram vendidos 31,7 milhões de litros de gasolina, no mês analisado. Em termos relativos, verificou-se queda de 3,7% nas vendas, em relação ao mesmo mês de 2018. Já na comparação com o mês de dezembro de 2018, a retração foi de 0,2%.

A comercialização do etanol hidratado, no mês em análise, assinalou alta de 51,4%, quando confrontado com o volume de vendas do mesmo mês de 2018. Em volume, as vendas chegaram a 6,1 milhões de litros. Quando comparado com o mês de dezembro de 2018, notou-se retração de 14,8% no consumo.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados 26,7 milhões de litros no mês de janeiro. Em termos comparativos, verificou-se leve alta de 0,1%, em relação ao mesmo mês de 2018. Quando comparado com o mês de dezembro de 2018 as vendas também apresentaram alta de 0,1%.

A venda do combustível utilizado pelas aeronaves, o chamado querosene de aviação, alcançou os 2,5 milhões de litros, apresentando recuo de 19,2%, em relação a janeiro de 2018. Na comparação com o mês imediatamente anterior (dezembro/2018), as vendas avançaram em 5,5%.

NIE/FIES