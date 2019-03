MOTORISTA DE UBER É RESGATADO APÓS SER SEQUESTRADO

11/03/19 - 12:46:11

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no sábado, 9, no bairro 18 do Forte, na cidade de Aracaju, três autores do sequestro de um condutor de aplicativo. Durante a ação, o veículo roubado do motorista, um Logan, de cor preta, também foi recuperado com o trio.

Segundo levantamentos, na noite do sábado, 9, um motorista de aplicativo foi sequestrado por quatro infratores no bairro Roza Elze, município de São Cristóvão, e mantido em cativeiro no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Após rondas, o Getam localizou três infratores e o carro subtraído no 18 do Forte.

Com o apoio da equipe da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil (DRFV), os policiais do Grupamento encontraram a vítima e mais um integrante do bando no Fernando Collor. Durante a ação, foram apreendidos celulares e uma arma de fogo.

Ao fim da operação, todos foram levados à Delegacia Plantonista Sul para a realização do procedimento de flagrante. Vale frisar que no sábado foi o primeiro dia de funcionamento do plantão operacional da DRFV, idealizado pelo secretário de Segurança Pública, João Eloy, e a delegada-geral, Katarina Feitoza, com o objetivo de intensificar o combate a roubo e furto de veículos na Região Metropolitana de Aracaju.

